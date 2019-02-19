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Госдолг Хабаровского края планируют сократить почти на 20 млрд к 2025 году

По словам главы региона Сергея Фургала, за пять лет необходимо увеличить собственные доходы края на 30-35 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены сократить государственный долг региона с 49,1 млрд до 30 млрд рублей в ближайшие пять лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Мы не делаем новые заимствования, а старые гасим <...> Сумма госдолга была 52 млрд, сейчас 49,1 млрд осталось. За пять лет нам необходимо увеличить собственные доходы на 30-35 млрд, госдолг сократить предполагаем до 28-30 млрд - это для нас комфортно", - сказал Фургал.

Он сообщил, что регион выпускает долгосрочные бумаги под небольшой процент, берет овердрафты, рассчитывает на значительную экономию за счет преобразований в области энергетики.

"Мы много денег тратим на горючее, на мазут за счет того, что сейчас начали переделывать энергетику, мы сможем в течение трех лет сэкономить не менее 2,5-3 млрд", - сказал Фургал.

Ранее также сообщалось об экономии за счет сокращений подведомственных организаций и чиновников, заявлялось, что сэкономленная сумма может составить до 1,2 млрд в год.

Он также добавил, что краевые власти ведут работу с Министерством финансов РФ по переводу коммерческих долгов региона в бюджетные, однако пока безрезультатно.

В декабре законодательная дума Хабаровского края приняла в третьем чтении бюджет края на 2019 год. Общий объем доходов на 2019 год запланирован на уровне 95,7 млрд рублей, расходов - 103,8 млрд рублей.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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