Глава Ericsson заявил, что Европа отстала от ряда регионов мира в развитии сетей 5G

ТАСС, 19 февраля. Европа больше не занимает лидирующие позиции в развитии беспроводной передачи данных и уступает ряду других регионов мира во внедрении сети пятого поколения (5G). Об этом во вторник заявил глава компании Ericsson Бёрье Экхольм.

"Европа раньше лидировала в мире беспроводной связи, однако сегодня мы проигрываем как континент", - приводит его слова газета Financial Times. Он обратил внимание, что Европа уступает многим странам и ряду регионов в скорости внедрения 5G. "Оно [внедрение 5G] идет полным ходом в США. Без запинок. Полным ходом оно идет в Австралии и Азии. А мы сидим здесь в Европе, и большинство стран даже не продали частоты", - отмечает глава Ericsson.

Одним из сдерживающих развитие факторов, по мнению Экхольма, стала напряженность вокруг возможного запрета на участие китайской компании Huawei во внедрении сетей 5G в некоторых европейских странах. Ранее агентство Reuters отмечало, что основными конкурентами Huawei в Европе являются финская Nokia и шведская Ericsson.

Huawei оказалась в центре внимания мировой общественности в начале декабря после задержания в Канаде по требованию США финансового директора компании Мэн Ваньчжоу. Прокуратура в Нью-Йорке обвиняла ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Суд в канадской провинции Британская Колумбия 11 декабря постановил освободить Мэн Ваньчжоу под залог до ее экстрадиции в США. Финдиректор вины не признала.