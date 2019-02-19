Путин направил приветствие участникам съезда Ассоциации крестьянских хозяйств

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Год от года фермерство укрепляет свою роль в реализации потенциала отечественного агропромышленного комплекса, повышении качества жизни на селе, напрямую влияет на развитие регионов и национальной экономики в целом, - отметил глава государства. - Сохраняя и приумножая лучшие традиции российского крестьянства, проявляя рачительность, предприимчивость и инициативу, фермеры трудятся во всех сферах АПК, активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельхозугодий, увеличивают объемы продовольствия, выпускают продукцию, отвечающую современным мировым стандартам".

Путин отметил, что высокие результаты в сельском хозяйстве были достигнуты благодаря конструктивной деятельности АККОР, которая направляет свои усилия на консолидацию аграриев вокруг единых целей и задач. "Подчеркну, государство будет существенно наращивать поддержку фермерства, способствовать повышению его конкурентоспособности, продвижению наиболее эффективных форм сельхозкооперации", - заключил он.

XXX съезд АККОР проходит 19-20 февраля в Москве. В нем участвуют более 800 делегатов со всей страны. Основной темой обсуждения форума является проблема развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации в России.