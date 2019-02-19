Северо-Кавказская ЖД вложит около 100 млрд рублей в инфраструктуру к 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказская железная дорога инвестирует около 100 млрд рублей в развитие инфраструктуры за 2019-2020 годы, сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции начальник Северо-Кавказской железной дороги (филиал АО "РЖД") Владимир Пястолов.

"2018, 2019 и 2020 годы - время наибольшего притока инвестиционных средств в развитие Северо-Кавзкаской дороги. Порядка 50 млрд руб. инвестиций запланировано в текущем году, это продолжение развития подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, электрификация направления, развитие подходов к Керченскому мосту и сухогрузов порта Тамань. В следующем году инвестиции сохранятся на уровне 50-60 млрд рублей", - сказал Пястолов, отметив, что 2020 год станет завершающим в стартовавшей в 2007 году программе по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна.

В 2018 году в развитие инфраструктуры и обновление парка электропоездов вложили около 60 млрд рублей. По словам Пястолова, инвестиции позволят освоить большие объемы грузоперевозок. По указу президента РФ, к 2025 году в порт Азово-Черноморского бассейна должны завозить 125 млн т грузов. В 2018 году Северо-Кавказская железная дорога доставила в порт около 95 млн т грузов, таким образом показав рост в 40% за последнее десятилетие.

Как сообщил Пястолов, в 2018 году длину железной дороги продлили на 200 км, в этом году ожидают аналогичный прирост. Также по итогам 2018 года пассажиропоток на Северо-Кавказской железной дороге вырос на 10% по сравнению с 2017 годом. В конце этого года поток пассажиров планируют увеличить еще на 7%.