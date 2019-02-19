Honda объявила о закрытии своего завода в Британии

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Honda официально объявил о закрытии своего единственного предприятия на территории Евросоюза (ЕС) - в Суиндоне на юго-западе Великобритании - в 2021 году. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в Токио президент компании Такахиро Хатиго.

"Мы приняли решение закрыть наш завод в Суиндоне в течение 2021 года. Мы пришли к выводу, что конкуренция в этом регионе очень высокая, а производство электромобилей будет затруднено", - сказал он. По его словам, нынешнее решение не связано напрямую с выходом Великобритании из ЕС.

Предприятие Honda, действующее в Суиндоне на протяжении последних 30 лет, производит ежегодно около 160 тыс. автомобилей, в том числе модели Civic, 90% из них экспортируются на рынки Европы и США. Закрытие завода приведет к потере 3,5 тысяч рабочих мест. Британский телеканал "Скай ньюс" ранее связал решение Honda с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из ЕС, поскольку стороны еще окончательно не договорились об условиях этого процесса.

В начале февраля японская компания Nissan объявила об отказе от планов по выпуску кроссоверов X-Trail на своем заводе в Сандерленде из соображений, связанных с введением новых правил в отношении автомобилей с дизельными двигателями и сокращением продаж на британском рынке.

Brexit намечен на 29 марта. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства Лондона в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для осуществления торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.