Численность безработных за неделю увеличилась на 2,3%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных граждан за минувшую неделю увеличилось на 2,3% и составило 763 тыс. человек. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минтруда РФ.

Минтруд проводит еженедельный мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также в связи с введением режимов неполной занятости.

"С 6 по 13 февраля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,3%, что является сезонным фактором, и составила 763 890 человек. Увеличение численности безработных также связано с повышением с нового года пособия по безработице. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 793,2 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 13 февраля 2019 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 141 353 человека.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2018 года - также 1%). Число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.