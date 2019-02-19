В Дагестане модернизируют подстанцию, обеспечивающую транзит в Азербайджан

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") в 2019 году планирует завершить модернизацию подстанции, обеспечивающей электроснабжение Дагестана и энерготранзит с Азербайджаном. Стоимость проекта составляет 180 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Завершился первый этап модернизации подстанции 330 кВ "Дербент" - одного из крупных питающих центров Республики Дагестан. Вместо устаревших воздушных выключателей 110 кВ на энергообъекте установлено высоконадежное элегазовое оборудование. До конца 2019 года в рамках второго этапа проекта на подстанции будет заменен автотрансформатор 125 МВА на более мощный - 200 МВА. ФСК ЕЭС инвестирует в проект 180 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на энергообъекте уже установлены шесть трансформаторов напряжения, а также обновлены системы противоаварийной автоматики. На следующем этапе на объекте будет установлен новый автотрансформатор. По информации пресс-службы, все оборудование - российского производства.

Мощность подстанции 330 кВ "Дербент" составляет 282 МВА. Она обеспечивает электроснабжение южной части республики, включая Дербент с населением более 120 тыс. человек. С помощью подстанции осуществляется транзит электроэнергии в Азербайджан по линии электропередачи 330 кВ "Дербент - Хачмаз".