Власти Владимирской области планируют создать несколько промышленных кластеров

ВЛАДИМИР, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области планирует объединить предприятия региона в промышленные кластеры. Об этом ТАСС сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

"Сейчас мы обсуждаем с предприятиями возможность создания кластеров. Есть идея создать в Петушинском районе медицинский кластер с участием фармкомпании "Верофарм", мы встречались с ними на Российском инвестиционном форуме в Сочи <...> Это крупнейшая компания, уже планирует инвестиции", - сказал Владимир Сипягин.

Как пояснил ТАСС врио первого вице-губернатора региона Максим Брусенцов, до конца марта 2019 года власти Владимирской области планируют подписать соглашение о сотрудничестве с ассоциацией кластеров и технопарков России, после чего будет проведена оценка обоснований по созданию кластеров. По его словам, сейчас администрация региона рассматривает возможность объединения предприятий по нескольким направлениям.

"Предприятия, которые объединяются в кластеры по какому-либо направлению, получают серьезную господдержку на покупку оборудования - до 50%. У нас сейчас есть шесть заявок по различным профилям. Один из них - наука, второй - фармацевтика, третий - производство бытового оборудования, стекольный кластер, химпроизводство и производство автокомпонентов", - пояснил Брусенцов.

Ранее сообщалось, что "Верофарм", владеющая во Владимирской области крупным фармзаводом, в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию две новые линии по производству препаратов госпитального профиля, а также вывести на полную мощность линию по производству назальных капель.