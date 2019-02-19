Новые плацкартные вагоны в рамках реновации появятся в поездах из Москвы в Ростов и Анапу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Новые плацкартные вагоны по программе их реновации компании "Российские железные дороги" (РЖД) впервые войдут в состав поездов дальнего следования Ростов-на-Дону - Москва и Москва - Анапа. Об этом сообщила во вторник журналистам начальник Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений (Северо-Кавказская железная дорога, филиал РЖД) Ольга Поспелова.

О реновации плацкартных вагонов РЖД объявила осенью 2018 года. Проект презентовали на международной выставке "Транспорт России" в Москве в ноябре.

"Новые плацкартные вагоны впервые будут включены в составы поездов Ростов - Москва и Москва - Анапа в этом году", - сказала Поспелова.

Обновленные вагоны разработаны в соответствии с пожеланиями пассажиров, отличаются высокой технической оснащенностью и безбарьерной средой, а также обеспечивают персональное пространство для пассажиров и приватность их отдыха. Ранее сообщалось, что РЖД планирует заменить старые купе и плацкартные вагоны инновационными вагонами в ближайшие три года.