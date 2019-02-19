В Северной Осетии планируют построить дворец спорта, вмещающий до 7 тыс. зрителей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят 45 млн рублей на проектно-сметную документацию по строительству многофункционального дворца спорта, вмещающего до 7 тыс. зрителей. Соответствующую поправку в республиканскую адресную инвестиционную программу внесли на заседании кабмина во вторник.

"Спортивное прошлое и настоящее нашей республики заслуживает того, чтобы мы располагали большим дворцом спорта вместимостью от 5 до 7 тыс. зрителей, чтобы проводить соревнования самого высокого уровня: 45 млн рублей будет направлено на разработку проектно-сметной документации, и потом сможем участвовать в федерально-целевых программах", - сказал на заседании правительства председатель правительства республики Таймураз Тускаев.

В декабре 2018 года на международном турнире "Аланы" во Владикавказе замминистра спорта РФ Павел Новиков сообщил о создании дворца спорта для проведения масштабных спортивных мероприятий. Как пояснил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, в новом Дворце спорта можно будет проводить соревнования в том числе международного уровня.

В настоящее время спортивные соревнования проводятся в Северной Осетии во Дворце спорта "Манеж", который был сдан в эксплуатацию в середине 70-х годов. Он требует капитальной реконструкции и не позволяет эффективно проводить престижные турниры. Между тем республика не раз становилась центром проведения не только российских, но и международных спортивных мероприятий.