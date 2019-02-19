В Роскачестве оценили российские вина

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз в ходе составления Винного гида России установили, что большинство проверенных вин почти всех категорий превосходят по качеству действующие в России ГОСТы. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.

"ГОСТом установлено, что минимальная допустимая граница качества вина - 71 балл при органолептических исследованиях. Наша рабочая группа установила повышенные требования, мы установили, что, чтобы попасть в Винный гид России и получить нашу максимальную поддержку в продвижении, вино должно получить 78 баллов и больше. Очень важно, что 211 вин получили отметку больше, чем 78 баллов, и именно они попали в опубликованный Винный гид России", - сказал он.

По его словам, в ходе проверки экспертная группа из ведущих отечественных и международных экспертов, сомелье и дегустаторов оценила 320 образцов вин из российского винограда стоимостью от 200 до 1000 рублей от 24 производителей, представлявших крупнейшие винодельческие регионы юга России (Республику Крым, Краснодарский край, Ростовскую области).

Вся винодельческая продукция, проходившая оценку качества, была разделена на пять групп: вина игристые и жемчужные, вина виноградные красные, вина виноградные белые, вина виноградные розовые, вина ликерные. Внутри всех категорий рассматривались в том числе вина защищенного географического указания и защищенного места происхождения.

Как отметил глава Роскачества, в ходе проверки из 114 образцов красных вин 78 образцов получили повышенный балл (68%), из 104 образцов белых вин такой балл получили 56 образцов (54%). 19 образцов розового вина высший балл заслужили 9 образцов вина (47%), 51 образца игристых вин - 38 (75%), из 32 ликерных вин - 30 (94%). В Роскачестве подчеркнули, что наиболее хороший результат показала категория белых полусухих вин, в которой 10 из 11 вин оказались обладателями высокой оценки. В категории сухих красных вин 78,7% исследованных образцов превышали планку ГОСТа и вошли в "Винный гид России".

По данным Роскачества, гораздо больше сложностей в категории белых и розовых вин с разным содержанием сахара (53,85 и 45% вин соответственно с оценками 78 баллов и выше). Меньшее количество высококачественного вина представлено в категории полусладких красных вин: пять образцов из исследованных 18 (27,8%) превышают отметку 78 баллов. Протасов отметил, что всего 10% исследованных белых вин российского производства не дотягивают до нижней границы ГОСТа.

Какие вина вошли в Винный гид

В составленный рейтинг вошли белые вина всех крупнейших винодельческих регионов России: Крыма (Восточно-предгорного и Западного Крыма, Севастополя), Кубани (Таманского полуострова, Анапы, Новороссийска, Крымска), а также долины Дона. Говоря о красных винах, Протасов сообщил, что все 114 исследованных образцов получили оценку выше минимальной по ГОСТ (71 балл). При этом 78 красных вин, которые отвечают повышенному стандарту Роскачества, произведены в крупнейших винодельческих регионах России: в Крыму (Бахчисарайский, Судакский районы, Севастополь), на Кубани (Таманский полуостров, Анапа, Новороссийск, Крымск), а также в долине Дона (правый берег Дона).

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