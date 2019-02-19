FT: Великобритания выделила $60 млн для улучшения налоговых систем стран Африки

ТАСС, 19 февраля. Великобритания выделила £47 млн ($60,6 млн) Гане и другим странам Африки для улучшения их налоговых систем. Средства будут направлены на меры по снижению случаев уклонения от уплаты налогов, сообщила во вторник газета Financial Times.

Кроме финансовой поддержки, Великобритания также направит в Африку налоговых и таможенных инспекторов и поделится своими наработками в данной сфере.

По словам министра по вопросам международного развития Пенни Мордонт, "финансирование поможет африканским странам собирать больше налогов и меньше зависеть от иностранной помощи".

Доходы стран Африки от налоговых поступлений составляют в среднем около 18% от ВВП, что почти вдвое меньше, чем в группе развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).