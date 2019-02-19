Право Росатома проверять документацию зарубежных объектов энергетики одобрено в I чтении

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий госкорпорацию "Росатом" полномочиями по проведению проверки проектной документации объектов использования атомной энергии, которые строятся за пределами территории России в соответствии с международными договорами и финансируются с привлечением бюджетных средств, средств созданных Российской Федерацией юрлиц, а также юрлиц, доля РФ в уставных капиталах которых составляет более 50%. Документ был инициирован правительством РФ.

В настоящее время заключены соглашения с рядом зарубежных стран о строительстве атомных электростанций, которые будут финансироваться в том числе с привлечением средств федерального бюджета (например, проект АЭС "Аккую", сооружаемой в Турции, или проект АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии). В то же время действующим законодательством не определен орган или организация, уполномоченные на проведение проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов использования атомной энергии, строительство которых ведется за пределами России. Градостроительный кодекс также не регулирует вопросы, связанные со строительством на территории иностранного государства, говорится в пояснительной записке.

Предметом проверки проектной документации будет оценка ее соответствия требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого планируется строительство объекта использования атомной энергии, требованиям российских технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и другой безопасности (в части, не противоречащей требованиям законодательства иностранного государства), а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, указывают в кабмине.

Предметом проверки результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, будет оценка их соответствия требованиям законодательства иностранного государства, на территории которого планируется строительство объекта использования атомной энергии, а также требованиям российских технических регламентов (в части, не противоречащей требованиям законодательства иностранного государства).

Порядок проведения проверок, в том числе порядок заключения договора на проведение проверки и размер оплаты, будет устанавливаться госкорпорацией "Росатом". По результатам проверок госкорпорация "Росатом" будет выдавать заключения о соответствии или несоответствии проектной документации и инженерных изысканий установленным требованиям.

"Наделение госкорпорации "Росатом" такими полномочиями будет способствовать повышению качества и безопасности строящихся за рубежом объектов использования атомной энергии", - говорится в сопроводительных материалах к документу.