В Бурятии до 70% территории выделят под программу "дальневосточного гектара"

УЛАН-УДЭ, 19 февраля. /ТАСС/. От 40 до 70% территории Бурятии выделят для реализации программы "дальневосточного гектара", сообщил во вторник журналистам координатор проекта "Дальневосточный гектар" АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Дмитрий Ферапонтов.

"В Бурятии по опыту тех субъектов, где закон [о "дальневосточном гектаре"] реализовывался в течение трех лет, процент территории, открытой для предоставлений, составит от 40 до 70%", - сказал он.

По мнению Ферапонтова, программа "дальневосточного гектара" в Бурятии будет "настолько же динамична и востребована, как в других регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО)".

"Сейчас в регионах ДФО проект востребован, на данный момент по девяти субъектам, которые уже участвуют в проекте, зафиксировано порядка 50 тыс. договоров по предоставленным земельным участкам", - отметил координатор проекта.

Ранее сообщалось, что нормы закона о "дальневосточном гектаре" начнут работать в Бурятии и Забайкалье с 1 июля 2019 года: право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе. С 1 февраля 2020 года такое право будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока, а с 1 августа того же года "дальневосточные гектары" Бурятии и Забайкалья станут доступны всем россиянам.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га в регионах ДФО. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для всех граждан России.