ЦБ предложит кабмину расширить число банков, имеющих доступ к госпрограммам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Банк России при участии ассоциации банков "Россия" представит правительству предложение по расширению круга кредитных организаций, включая банки с базовой лицензией, имеющих доступ к различным госпрограммам. Соответствующее решение принято по итогам заседания рабочей группы регулятора и ассоциации банков, сообщила пресс-служба ЦБ.

"Регулятор при участии ассоциации банков "Россия" планирует представить правительству предложения по расширению круга кредитных организаций, включая банки с базовой лицензией, имеющих доступ к различным государственным программам", - отмечается в пресс-релизе.

Также Банк России поддержал предложение кредитных организаций рассматривать компании со 100-процентным государственным участием, наряду с муниципальными и государственными унитарными предприятиями, как "профильных" заемщиков для банков с базовой лицензией, если масштаб и параметры их деятельности соответствуют деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, по итогам совещания принято решение проработать изменения, позволяющие банкам с базовой лицензией кредитовать "непрофильных", но обслуживающихся продолжительное время в банке заемщиков, чьи кредиты относились к I или II категориям качества без применения повышенного коэффициента риска. Также в ходе заседания обсуждалось расширение доступа банков с базовой лицензией к средствам, размещаемым в банках бюджетами разных уровней и компаниями с государственным участием; возможность кредитования банками с базовой лицензией отдельных "непрофильных" заемщиков; создание облачных сервисов по автоматизации процессов; обеспечение кибербезопасности и сбор биометрических данных; взаимодействие с рейтинговыми агентствами, банковским надзором.

Многоуровневая банковская система

ЦБ с 2018 года вводит пропорциональное регулирование банковского сектора. Предусматривается создание многоуровневой банковской системы в России: банки, обладающие универсальной лицензией (требования к минимальному капиталу в размере 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (минимальный размер собственных средств составит 300 млн рублей).

Банки с универсальной лицензией могут осуществлять полный спектр банковских операций и должны будут соблюдать полный перечень нормативных требований.

К кредитным организациям с базовой лицензией применяется упрощенное регулирование, они не могут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.