Siemens оценивает инвестиции в полную локализацию турбин в РФ в десятки миллионов евро

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens предварительно оценивает инвестиции в доведение локализации производства в России газовой турбины мощностью 187 МВт до 100% в десятки миллионов евро до 2024 года. Об этом сообщил глава Siemens в России Александр Либеров в интервью ТАСС.

"Цифры я сейчас не готов назвать, потому что мы сейчас находимся в процессе расчетов и переговоров с партнерами. Но это десятки миллионов евро до 2024 года", - сказал он, отвечая на вопрос в какую сумму Siemens оценивает инвестиции в увеличение локализации турбин в России.