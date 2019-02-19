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В ЦБ заявили, что россияне почти никогда не сообщают в полицию о кибермошенничестве

По данным регулятора, пострадавшие сообщили в полицию всего о 4% случаев хищений

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Пострадавшие от кибермошенничества россияне в 96% случаев не обращаются в полицию. Об этом сообщается в представленном на Уральском форуме обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России.

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"Пострадавшие сообщили в полицию всего о 4% случаев хищений. Подобная статистика может быть обусловлена тем, что в соответствии с рекомендациями о действиях при выявлении несанкционированных операций, клиент в первую очередь обращается к отчитывающемуся оператору", - говорится в обзоре регулятора.

Как отмечают авторы обзора, злоумышленники, как правило, совершают не единичную несанкционированную операцию, а занимаются этим на постоянной основе, оставляя за собой многочисленные следы. Поэтому обращение в правоохранительные органы имеет смысл для того, чтобы в будущем совокупность данных о хищениях давала бы суду правовые основания для привлечения мошенника к ответственности.

Более того, занимая подобную пассивную позицию, пострадавшие сами фактически стимулируют злоумышленников, формируя иллюзию их безнаказанности и провоцируя на дальнейшую активность, подчеркивает регулятор.

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