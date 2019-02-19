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Ущерб от взлома банкоматов в России сократился в 2018 году в 3,3 раза

По словам экспертов зафиксировано три способа воздействия на банкоматы: прямое подключение технических устройств, удаленное управление банкоматом с помощью вредоносного кода и физическое воздействие

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Ущерб от взлома банкоматов и платежных терминалов в России по итогам 2018 гола сократился по сравнению с 2017 годом в 3,3 раза и составил 12 млн рублей. Всего было заявлено о 21 подобном инциденте, сообщается в представленном на Уральском форуме обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России.

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Авторы обзора также сообщают, что всего было зафиксировано три способа воздействия на банкоматы: прямое подключение технических устройств, удаленное управление банкоматом с помощью вредоносного кода, а также физическое воздействие, в том числе через взрыв.

Регулятор отмечает, что снижение объемов хищения свидетельствует о низкой рентабельности подобных атак.

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