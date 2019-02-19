Объем хищений с платежных карт увеличился на 44% за 2018 год

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом на 44%, до 1,4 млрд рублей. При этом их количество за прошлый год составило 417 тыс., что на 31,4% больше, что в 2017 году, сообщается в представленном на Уральском форуме обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Также в обзоре говорится, что средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году составила 3,32 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9,6%. Такое увеличение обусловлено ростом количества и объемов несанкционированных операций.

При этом общее количество операций с использованием платежных карт, эмитированных на территории РФ, в 2018 году увеличилось на 8 млрд или 34,6% и составило 32 млрд, отмечают авторы обзора. Таким образом, доля несанкционированных операций в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, увеличилась в 2018 году до 0,0018% против 0,0016% в 2017 году. Данное значение не превышает целевой показатель ЦБ, установленный на уровне 0,005%.

Объем несанкционированных операций в процессинговых центрах

Объем несанкционированных операций в результате хакерских атак на процессинговые центры по переводу денежных средств в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился в 16,5 раза и составил 57,5 млн рублей. Всего за прошлый год было зафиксировано четыре таких атаки.

Объем несанкционированных операций с корреспондентскими счетами, по данным ЦБ, составил 79,9 млн рублей, что выше на 44%, чем аналогичный показатель 2017 года.

Помимо этого, регулятором были зафиксированы случаи перевода кассиром денежных средств, принадлежавших работодателю, на банковские счета злоумышленников в результате побуждения работника к совершению операции путем обмана или злоупотребления доверием. Объем несанкционированных операций в результате соответствующей атаки в 2018 году составил 8 млн рублей, что на 14,3% превышает объемы 2017 года.

Также в обзоре говорится, что за период с 27 сентября по 31 декабря 2018 года отчитывающиеся операторы сообщили о несанкционированных переводах на сумму более 386 млн рублей, при этом количество таких переводов составило более 15 тыс. единиц. На дату составления обзора количество сообщений о несанкционированных переводах увеличилось до 25 тыс. единиц.

Информация о несанкционированных переводах предоставлена посредством Автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ, которая служит способом обмена информацией о случаях и (или) попытках совершения операций без согласия клиента. Именно оперативное взаимодействие Банка России и операторов позволит снизить количество несанкционированных операций по переводу денежных средств, отмечаются авторы обзора.