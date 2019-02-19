Медведев раскритиковал регионы за отсрочку перехода на новую систему обращения с отходами

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обратился к губернаторам с требованием как можно быстрее перейти на эту систему и не искать какие бы то ни было причины для отсрочки.

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"Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере своего пристального внимания, - сказал глава правительства. - Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то политическим причинам и т.д.". Глава правительства подчеркнул, что федеральный центр принял все необходимые меры для эффективной реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, сейчас же на руководителей субъектов РФ ложится большая ответственность по их претворению в жизнь. Медведев напомнил, что главы субъектов наделены широкими полномочиями. Он отметил, что на данный момент все запланированные преобразования идут без серьезных сбоев. 70 регионов уже перешли на новую систему, 57 из них приняли соответствующие решения на всей своей территории, оставшиеся - в отдельных районах. "Но остальные должны поторопиться, сделать это нужно быстрее", - настоятельно рекомендовал Медведев. Сроки перехода на новую систему обращения с ТКО Глава кабмина считает нужным скорректировать законодательство, чтобы установить предельный срок перехода на новую систему обращения с ТКО.

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"Давайте-ка мы подумаем в отношении того, чтобы законодательство подкорректировать, потому что по всей вероятности здесь нужно будет дать какую-то правильную индикацию тем регионам, которые пока размышляют, - сказал премьер. - А чтобы они определились быстрее - установить предельный срок". По мнению Медведева, ныне действующий режим, позволяющий регионам сдвигать по времени переход на новую систему обращения с отходами, приводит "к своего рода чересполосице". "Кто-то работает, готовится к проведению реформы, а кто-то говорит: "Ну вот у меня такая ситуация, мне тяжело, большой субъект Федерации, надо подготовиться", - добавил Медведев. По оценке главы правительства, сама по себе эта ситуация не является нормальной. "Может, рассмотреть какую-то ответственность?" - предположил Медведев. По его словам, сейчас нельзя исключать, что спустя год какие-то регионы заявит о том, что не в состоянии выполнить новые требования, поcкольку не готовы по некоторым позициям в силу определенных политических обстоятельств. "Одни будут работать, а другие вообще ничего делать не будут. Нет, коллеги, так не годится! Пожалуйста, подготовьте изменения в федеральное законодательство", - потребовал премьер-министр.

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Он обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой обратить внимание на регионы, где до сих пор не осуществляется переход на новую систему обращения с отходами и проверить обоснованность этих решений. Медведев отметил, что задача перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами заключается в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. "Общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора", - сказал премьер-министр. Глава кабинета министров обратился к участникам совещания с просьбой держать эту тему на особом контроле. Особенно, по его словам, это касается Федеральной антимонопольной службы. Он напомнил, что некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. По оценке Медведева, это хорошая практика. "Просил бы губернаторов обратить на это внимание, обратить внимание на эти примеры", - сказал он, сделав, тем не менее, акцент на том, что в каждом регионе есть свои особенности. Реакция на сообщения о проблемах обращения с ТКО Премьер-министр поддержал идею фиксации проблем обращения с отходами в соцсетях. "Мне кажется абсолютно справедливым и важным начинания, связанные с фиксацией проблем [по ТКО] в социальных сетях", - сказал глава правительства. Он заметил, что это и так уже делается, люди активно участвуют. Тем не менее, по его словам, необходимо, чтобы власть обращала внимание на эти сигналы. Глава правительства подчеркнул, что осуществление мониторинга и аккумулирование поступающей через соцсети информации о нарушениях на специальных ресурсах является очень правильным. При этом он заострил внимание на том, что если проблема решается, то в сети обязательно должен появляться материал, информирующий об этом. "Это правильный опыт, думаю, что это нужно распространить на все субъекты Федерации и нашей публичной правовой компании тоже этим заняться, просто смотреть, кто и как реагирует на вопросы, возникающие у населения", - заключил он. Нормативы по увеличению переработки мусора Медведев поддержал предложение генпрокурора Юрия Чайки ввести для региональных операторов нормативы, направленные на уменьшение объемов захоронения отходов путем увеличения доли их переработки.

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