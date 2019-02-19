Росатом и Якутия обсудили вопросы размещения малых АЭС в условиях Крайнего Севера

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и власти Якутии рассматривают возможность размещения на территории региона малых АЭС, а также реализации проектов в сфере медицины и управления городским хозяйством. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник управления по работе с регионами государственной корпорации Андрей Полосин по итогам совещания в Якутске.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что госкорпорация в первом квартале 2019 года рассчитывает представить правительству перечень территорий в России, пригодных для размещения малых атомных электростанций. Осенью 2018 года Росатом и правительство Республики Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности.

"Поставлены были вопросы по строительству станций малой мощности, работе в сфере малотоннажного СПГ, применению ионизирующего облучения при сохранности продуктов питания, радиомедицине, цифровых технологий при управлении городским хозяйством, технологий и решений в сфере городского хозяйства. Обсуждался широкий спектр вопросов", - сказал Полосин.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, "Росатом" представил инновационные практики, которые возможно реализовать на территории республики. "Мы их подробно обсудили, в частности, строительство малых АЭС, развитие тех или иных направлений "умного города". По всем [направлениям] созданы рабочие группы. Уверен, что реализация проектов повысит эффективность управления республикой, результаты этой работы скажутся положительным образом на гражданах [региона]", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в рамках заключенного соглашения между Якутией и госкорпорацией "Росатом" создается рабочая группа, которая должна будет определить возможность применения атомных станций малой мощности в условиях Крайнего Севера.