Расходы бюджета Вологодской области увеличены на 6,2%

ВОЛОГДА, 19 февраля. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Вологодской области увеличена на 2019 год на 0,9% до 71,9 млрд рублей, расходная - на 6,2% до 77 млрд рублей. Поправки в бюджет одобрили во вторник депутаты Вологодского заксобрания.

"С учетом всех поправок доходная часть бюджета составит в 2019 году 71,9 млрд рублей, расходная - 77 млрд рублей. Бюджет полностью сбалансирован за счет остатков средств на начало года. Все условия заключенного ранее соглашения с Минфином РФ выполняются в полном объеме", - сообщила депутатам замгубернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

По ее словам, доходная часть бюджета увеличена на 655 млн рублей - это средства из федерального бюджета на создание дополнительных мест в детсадах. Объем собственных налогов и неналоговых доходов области остается неизменным - 55 млрд рублей.

Расходная часть увеличится на 4,304 млрд рублей за счет федеральных средств (655 млн рублей) и остатков средств на начало года - 3,649 млрд рублей. Так, на 1,9 млрд рублей увеличены расходы на социальные выплаты: с 750 рублей до 1,5 тыс. рублей выросла сумма компенсаций льготным категориям, компенсаций на дрова и сжиженный газ льготникам, а также компенсаций расходов на коммунальные платежи, связанные с вывозом отходов.

На социально-экономическое развитие муниципалитетов дополнительно выделено 1,1 млрд рублей: на строительство, ремонт и реконструкцию учреждений образования, культуры, спорта. На 30 млн, до 90 млн рублей, увеличены расходы на "Народный бюджет": финансирование проектов населения по благоустройству. Почти 400 млн рублей выделено дополнительно на систему уличного освещения: ремонт и покупку новых фонарей.

Как сообщала ранее замгубернатора, профицит областного бюджета на конец 2018 года составил 14,9 млрд рублей. При этом собственные доходы возросли на 24%, или на 15,3 млрд рублей, в целом доходная часть бюджета - на 17,4 млрд, до 89,5 млрд рублей, расходы составили 74,6 млрд рублей.

Наибольшую прибавку по доходам обеспечили главные налогоплательщики региона - компании "Северсталь" и "Фосагро", предприятия лесопромышленного комплекса, строительной сферы. Весомую прибавку обеспечили поступления от налога на имущество организаций и налога на доходы физических лиц.