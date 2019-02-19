Росавиация может разрешить регистрировать самолеты на портале госуслуг

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росавиация готова разрешить регистрировать самолеты через портал госуслуг. Это предполагает разработанный ведомством проект регламента государственной регистрации гражданских воздушных судов, размещенный на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке проекта, в настоящее время регистрацию гражданских судов ведет Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации. Проект нового регламента предполагает, что зарегистрировать самолет, а также вносить все необходимые изменения в реестр гражданских воздушных судов можно будет в территориальных органах Росавиации или через портал госуслуг. При этом на сверхлегкие самолеты массой менее 115 кг и беспилотники массой до 30 кг данное регулирование предлагается не распространять.

Как отмечают разработчики документа, на внедрение такой системы потребуется дополнительное финансирование, чтобы модернизировать программное обеспечение федеральной госсистемы "Реестр эксплуатантов и воздушных судов".

На конец 2018 года в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ было зарегистрировано 8,8 тыс. самолетов, вертолетов, дельталетов и аэростатов.