Госдума одобрила в I чтении упрощение администрирования имущественных налогов для граждан

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий упрощение администрирования имущественных налогов для физических лиц, изменение порядка расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, а также ряд изменений в порядке предоставления налоговой отчетности и налоговых деклараций. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Положения законопроекта

В качестве одной из мер упрощения администрирования имущественных налогов законопроектом предлагается отменить обязанность налогоплательщиков транспортного налога и земельного налога представлять налоговые декларации по соответствующему налогу. Отмена представления деклараций будет применяться к налоговым периодам начиная с 2019 года.

Документ предполагает изменение порядка расчета НДФЛ для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей по аналогии с индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, исходя из фактических доходов вместо авансовых платежей, рассчитываемых от предполагаемого виртуального дохода, а также отмену отчетности по форме 4-НДФЛ для этой категории налогоплательщиков. Такие изменения приведут к более справедливому расчету авансовых платежей исходя из реальных доходов налогоплательщика и исключат необходимость резервирования денежных средств для уплаты таких авансовых платежей, а также "к значительному уменьшению административной нагрузки на налогоплательщиков", говорится в пояснительной записке.

Единая отчетность

Устанавливается право налогоплательщика на представление единой налоговой отчетности по налогу на имущество организаций в один налоговый орган по своему выбору.

"Данная мера будет актуальна для налогоплательщиков, состоящих на учете в нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ, которые получат возможность в формате единой отчетности представлять сведения обо всех объектах налогообложения", - указывают авторы документа.

Законопроектом продлевается с 1 ноября до 31 декабря предельный срок для представления гражданами в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, а также уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц.

Определяются порядок и основания прекращения исчисления налога на имущество физлиц в отношении объектов налогообложения, прекративших существование в связи с их гибелью или уничтожением, в том числе вследствие сноса, уничтожения, разрушения, до снятия такого объекта с государственного кадастрового учета. Налогоплательщику предоставляется право направить соответствующее заявление и документы в налоговый орган по своему выбору.

Документ устанавливает обязанность налоговых органов самостоятельно исчислить сумму земельного налога и налога на имущество пенсионеров и лиц предпенсионного возраста с учетом соответствующей налоговой льготы - в случае, если такие лица не представили в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы.