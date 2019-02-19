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В ЦБ заявили, что запретить сайты для подмены номеров телефона пока не получится

Замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев отметил, что проблема "гораздо глубже, чем такой поверхностный взгляд"
Замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев
© Артур Лебедев/ТАСС

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Сайты, предоставляющие возможность подменять номер телефона при звонках и отправке sms-сообщений, пока запретить не получится, необходимо искать возможности сделать их невыгодными для мошенников. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в кулуарах Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в связи со случаями мошенничества, когда злоумышленники звонили с принадлежащих банку номеров, Сбербанк обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку сайтов, предоставляющих услуги по подмене телефонного номера при звонках и отправке sms-сообщений.

"Проблема понятна, она, на самом деле, гораздо глубже, чем такой поверхностный взгляд, что надо взять и запретить. Есть целый теневой рынок, и надо искать варианты, когда использование этих механизмов будет для злоумышленников невыгодным. Это очень сложная работа с операторами связи и профильными министерствами. Тему понимаем, но вот так вот взять [запретить] не получится", - сказал Сычев.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отметил, что правительство внимательно относится к этим вопросам, а благодаря совместной работе правительства, ЦБ, банков и небанковских финансовых учреждений ситуация должна "продвинуться вперед".

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