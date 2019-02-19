В ЦБ заявили, что запретить сайты для подмены номеров телефона пока не получится

МАГНИТОГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Сайты, предоставляющие возможность подменять номер телефона при звонках и отправке sms-сообщений, пока запретить не получится, необходимо искать возможности сделать их невыгодными для мошенников. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в кулуарах Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в связи со случаями мошенничества, когда злоумышленники звонили с принадлежащих банку номеров, Сбербанк обратился в Роскомнадзор с просьбой провести проверку сайтов, предоставляющих услуги по подмене телефонного номера при звонках и отправке sms-сообщений.

"Проблема понятна, она, на самом деле, гораздо глубже, чем такой поверхностный взгляд, что надо взять и запретить. Есть целый теневой рынок, и надо искать варианты, когда использование этих механизмов будет для злоумышленников невыгодным. Это очень сложная работа с операторами связи и профильными министерствами. Тему понимаем, но вот так вот взять [запретить] не получится", - сказал Сычев.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин отметил, что правительство внимательно относится к этим вопросам, а благодаря совместной работе правительства, ЦБ, банков и небанковских финансовых учреждений ситуация должна "продвинуться вперед".