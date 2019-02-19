МОЭСК готова к 2021 году принять на баланс электросети всех дачных поселков Подмосковья

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Крупнейшая в Московском регионе электросетевая компания МОЭСК ("дочка" госкомпании "Россети") рассчитывает принять до 2021 года на свой баланс электросети всех желающих садоводств и коттеджных поселков Московской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПАО МОЭСК Петр Синютин.

Дачники с трудом справляются с содержанием своего энергохозяйства, у них не хватает средств на модернизацию сетей и ведение расчетов с членами садовых некоммерческих товариществ. В этой связи в конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил компании как крупнейшему участнику рынка электроэнергии региона разработать упрощенную процедуру присоединения сетей к МОЭСК. В феврале этого года механизм появился.

"За два года мы готовы принять на баланс все СНТ Подмосковья, которые имеют с нами непосредственную технологическую связь (используют магистральные сети, трансформаторы МОЭСК - прим. ТАСС) и собственники которых изъявят желание передать их. Думаем, что подавляющее большинство дачных объединений к нам обратятся", - сказал глава компании.

В МОЭСК ожидают, что в 2019 году поступит примерно 4-5 тыс. заявок от садовых товариществ на передачу сетей. Общий объем консолидированного имущества составит 40 тыс. условных единиц (комплексный показатель объема электрохозяйства, который учитывает линии электропередач, трансформаторные подстанции). На сегодня по прежним, с более высокими требованиями, процедурам компания взяла на баланс 1,1 тыс. СНТ и сходных форм объединений в Мособласти и Новой Москве.

В МОЭСК пояснили, что приведение сетей садоводств в нормативное состояние будет происходить в рамках инвестиционной программы, которую предприятие сейчас согласовывает в том числе с Минэнерго Московской области. Параметры программы пока не раскрываются.

Упрощенная процедура

"Компания приняла беспрецедентное решение о снятии основных технических ограничений, которые ранее зачастую становились причиной для отказа в принятии электросетевых активов садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс компании. Отныне перед передачей сетей на баланс МОЭСК не требуется приводить сети в нормативное состояние и выносить приборы учета на границу балансовой принадлежности за счет собственника", - отметил Петр Синютин.

Ремонт электрохозяйства обходился "дачникам" в миллионы рублей, но большая часть товариществ и поселков не могла найти такие средства, рассказали ТАСС опрошенные председатели нескольких СНТ Подмосковья. В итоге сети ветшают, и это приводит к частому отключению электричества и влияет на стабильность энергоструктуры в регионе в целом, считают в МОЭСК.

После передачи сетей каждый владелец участка в СНТ платит только за свое электричество по государственному тарифу, а не по внутренним расценкам СНТ, которые часто превышали официальные цены, пояснили в компании. За стабильное энергоснабжение и отключение неплательщиков будут отвечать специалисты.

Теперь от садоводств и коттеджных поселков потребуется заявка, которую можно подать через личный кабинет на сайте МОЭСК или в одном из клиентских офисов, и решение общего собрания собственников домов.

Государственная инициатива

В 2017 году по поручению правительства Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС России разработали единые рекомендации по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, на баланс территориальных сетевых организаций на добровольной основе. Поводом стал вопрос обеспечения надежности снабжения потребителей, расположенных на территориях СНТ, электрической энергией, а также соблюдения требований к ее качеству.

В разъяснении Минэнерго говорилось, что зачастую объекты электросетевого хозяйства СНТ предельно изношены, находятся в ненормативном техническом состоянии и требуют проведения реконструкции. Это влияет в целом на стабильность энергоструктуры регионов, так как часто нарушается учет расхода электроэнергии, сети заходят на природоохранные зоны, сбой в таких локальных сетях может влиять на стабильность работы магистральных линий, к которым частные сети садоводств подключены. Из-за частых сбоев в таких локальных сетях потребители не могут получить гарантированное право на качественное и надежное электроснабжение.

Москва начала этот процесс по собственной инициативе раньше - в конце 2012 - начале 2013 года, разработав механизм передачи "дачных" сетей Новой Москвы городской электросетевой компании "ОЭК", пояснили ТАСС в мэрии. Фактически ОЭК и МОЭСК делят рынок энергоснабжения столицы. Городской компанией применяется процедура дарения или признания самим товариществом своей сети бесхозной с последующей ее передачей электросетевой организации через суд. Впоследствии ОЭК осуществляет эксплуатацию, ремонт, модернизацию и реконструкцию, технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям. На сегодня на балансе находится свыше таких 1500 объектов Новой Москвы.