Миронов предложил повысить размер алиментов на ребенка и погашать долги по ним из бюджета

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает повысить размер алиментов, а также изменить порядок их взыскания, в том числе за счет средств бюджета.

"Соответствующие законодательные новации содержатся в программном законопроекте "Справедливой России" о социальной поддержке семей с детьми, внесенном сегодня в Госдуму", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе думских справороссов.

Инициативой предлагается совершенно иной подход к уплате алиментов на несовершеннолетних детей, пояснил Миронов, слова которого также приводит пресс-служба. "В соответствии с законопроектом, размер алиментов не может быть ниже прожиточного минимума. Если родитель уклоняется от выплат, государство берет эту обязанность на себя. Алименты гарантированно выплачиваются из бюджета, а найти неплательщика и взыскать с него потом эти суммы - это забота государства", - добавил он.

Миронов также сообщил, что новый законопроект фракции предусматривает широкий набор социальных гарантий для семей с детьми. В частности, вводятся дополнительные выплаты для многодетных семей и семей, в которых рождается первый ребенок, для студенческих семей и беременных женщин. Кроме того, многодетные малоимущие семьи предлагается освободить от уплаты транспортного налога и от имущественного налога на один из объектов недвижимости по выбору.