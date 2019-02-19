Российский экологический оператор начнет работу до апреля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ключевая компания-интегратор реформы обращения с отходами "Российский экологический оператор" начнет работать до апреля 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Начнет работать в первом квартале [2019 года]", - ответил собеседник ТАСС на вопрос, когда РЭО начнет работать.

В пресс-службе добавили, что пока неизвестно, где будет находиться офис компании.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что РЭО возглавил экс-зампред правительства Московской области Денис Буцаев.

Российский экологический оператор был создан 14 января 2019 года указом президента России Владимира Путина. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.