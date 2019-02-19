В России будет ежегодно выходить Винный гид

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Винный гид России, составленный Минсельхозом, Минпромторгом и Роскачеством, будет выходит ежегодно. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС глава Роскачества Максим Протасов.

"Мы будем проводить данные исследования ежегодно. И [винный] гид России будет выходить ежегодно. Тот маховик, который мы в этом году запустили совместно с коллегами из Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли, будет дальше крутиться, раскручивая индустрию, потому что мы видели, как подобные инструментарии работают в других странах", - сказал он.

По мнению Протасова, в Винном гиде содержится перечень тех организаций и компаний, которые действительно уделяют внимание качеству сырья, переработки и производства, поэтому планируется, что он будет постоянно обновляться. "В 2019 году мы выйдем уже на исследование от 500 до 600 образцов вина. Мы с вами видим, что количество качественного российского вина растет, и мы уверены, что оно будет увеличиваться вместе с той работой по вхождению в индустрию, которую проводит Минсельхоз в части поддержки отрасли именно в части продвижения лучших товаров в розничных сетях страны", - сказал он.

Кроме того, в Винный гид России будут вводиться сведения о винных тропах страны, ее амбассадорах и мерах продвижения индустрии, отметил глава Роскачества. Учитывая мировой опыт, Роскачество считает, что необходимо внедрить систему национального института поддержки местного виноделия. Таким проектом может стать винный портал, на котором также будут представлены данные о винных регионах, туристических винных дорогах и другая важная информация, - Росвино.

В свою очередь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в 2018 году министерство начало активно проводить работу по увеличению узнаваемости и продаж российского вина. В частности, в министерстве была создана рабочая группа по продвижению вин российского производства в торговых сетях, результатом работы которой стало решение проводить два раза в год акцию "Дни российских вин", которая направлена на рост узнаваемости и продаж российских вин, произведенных исключительно из отечественного винограда. "Главными экономическими показателями стало то, что во время проведения акции в торговых сетях продажи российских вин вырастали в среднем на 20%", - отметил он.

Планируется, что акция станет традиционной и будет проходить дважды в год - весной и осенью. "Торговля сможет использовать "Винный гид России" для продвижения российского вина, увеличения продаж. Это дополнительный аргумент для потребителя сделать выбор в пользу отечественной продукции. В этом и есть суть двух проектов "Винный гид" и "Дни российских вин". Один проект, "Винный гид", помогает другому - "Дням российских вин", - заключил Евтухов.