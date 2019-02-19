Одиннадцать регионов нарушили условия бюджетных кредитов в 2018 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать регионов России в 2018 году нарушили условия бюджетных кредитов, что привело к требованиям о досрочном погашении. Такие данные содержатся в Аналитической записке о ходе исполнения бюджета и бюджетов внебюджетных фондов РФ за 2018 год, подготовленной Счетной палатой.

"Несмотря на проведенную в 2017 году реструктуризацию задолженности субъектов Российской Федерации, осуществлено досрочное погашение бюджетных кредитов в связи с нарушением 11 регионами условий их предоставления", - говорится в отчете. По мнению Счетной палаты, эта ситуация свидетельствует о необходимости продолжения работы с регионами по повышению финансовой дисциплины и созданию условий для стабилизации и снижения долговой нагрузки региональных бюджетов.

Как ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, регионы закончили прошлый год с профицитом в более чем 500 млрд рублей.

В 2017 году президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет.