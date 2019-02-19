Россия осталась основным торговым партнером Украины в 2018 году

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация по итогам 2018 года, несмотря на действующие с 2016 года взаимные торговые ограничения, осталась основным торговым партнером Украины.

Согласно отчету украинской Государственной службы статистики (Госстат), в 2018 году Украина экспортировала в страны мира товаров на сумму $47,3 млрд, что на 9,4% больше показателя 2017 года. При этом самая большая часть экспорта, несмотря на уменьшение на 7,2%, по-прежнему приходится на Россию - $3,7 млрд. На втором месте Польша ($3,3 млрд), затем идут Италия ($2,6 млрд) и Турция ($2,4 млрд). Замыкают пятерку стран Германия и Китай (по $2,2 млрд). Всего по итогам прошлого года 42,5% ($20,2 млрд) экспорта пришлось на страны Евросоюза.

Среди импортеров Россия также остается на первом месте. В прошлом году импорт российских товаров на Украину вырос на 12,3% по сравнению с 2017 годом и составил $8,1 млрд. На втором месте Китай ($7,6 млрд), затем идут Германия ($5,9 млрд), Белоруссия ($3,8 млрд), на пятом месте Польша ($3,6 млрд). Всего в 2018 году Украины импортировала товаров на сумму $57,1 млрд, что на 15,2% больше показателя 2017 года. Из них $23,2 млрд (40%) пришлось на импорт из стран ЕС.

В январе 2016 года вступила в силу экономическая часть соглашения Украины об ассоциации с ЕС. В связи с этим РФ была вынуждена приостановить действие договора с Украиной о зоне свободной торговли. Автоматически с этого момента на Украину распространилось также продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран, действующие с августа 2014 года в связи с событиями на Украине.

Украина также в январе 2016 года ввела запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров на территорию страны. В список вошли хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание (всего 43 вида). Впоследствии Киев периодически продлевал санкции, расширяя перечень запрещенных товаров. На данный момент запрет продлен Украиной до 2020 года.

Москва в свою очередь в декабре 2018 года ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов - всего на 50 видов продукции. Сообщая о данном решении, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что "это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины". При этом в пресс-службе кабмина отметили, что Россия может отказаться от него, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении российских товаров.