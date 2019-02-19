Кудрин пока не видит необходимости в своем поручительстве за Калви

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пока не видит необходимости в своем поручительстве за основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, но выступает за смягчение меры пресечения. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

"Я знаю, что авторитетные люди уже готовы за него поручиться, поэтому я не считаю нужным [поручаться] сейчас. Тем более, я отношусь к контрольным органам, для меня это не лучшая практика. Когда будет острая потребность, мы вернемся к этому вопросу. Но я не вижу такой необходимости сейчас", - заявил Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нужно избегать ограничения свободы для тех случаев, когда идет расследование по экономическим преступлениям.

"Это достаточно определено было сказано, потому что у нас это чрезмерно. Я, конечно, за то, чтобы мера пресечения была изменена, тем более есть поручители, и мы все уверены, что никто не скроется", - добавил он.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования арестованы сам Калви и еще пять человек: партнер инвестфонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").