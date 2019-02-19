Первичное жилье в Петербурге может подорожать на 10% в связи с переходом на эскроу-счета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Поправки в федеральное законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков с 1 июля 2019 года перейти на работу по счетам эскроу и вести строительство за счет банковских кредитов, может привести к росту средней стоимости первичного жилья комфорт и эконом-классов в Санкт-Петербурге до 120 тыс. рублей за 1 кв. м (на 10%). На динамику цен в текущем году также повлияют повышение НДС до 20% и подорожание стройматериалов, сообщила ТАСС во вторник руководитель Консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева.

В минувшем году средняя стоимость 1 кв. м. первичного жилья в Петербурге достигла 105 тыс. рублей, в Ленинградской области - 70 тыс. рублей.

"В результате предстоящих законодательных изменений, а также повышения НДС и роста стоимости строительных материалов, средняя цена первичного жилья комфорт и эконом- классов в Санкт-Петербурге может повыситься до 10%", - рассказала она.

В 2018 году в Санкт-Петербурге было реализовано 5 млн кв. м. первичного жилья, что на 20% больше результата минувшего года. "Показатели почти сравнимы с пиковым для рынка 2014 годом", - отмечает Трошева.

В 2018 году средняя площадь и стоимость продаваемых квартир в Санкт-Петербурге осталась на уровне минувшего года - 41 кв. м. и 4,2 млн рублей соответственно, рассказала журналистам в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге руководитель премии в сфере недвижимости Urban Awards Маргарита Смышляева. В тройку лидеров по объемам продаж вошли Setl City с долей рынка 22% (15,4 тыс. квартир), Группа ЛСР с долей 13,7% (9,6 тыс. квартир) и ГК Эталон ЛЕНСПЕЦСМУ с долей 5% (3,6 тыс. квартир).

О предстоящих изменениях в долевом строительстве

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию. Само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 года, даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков, сообщалось ранее.