"Вертолеты России" представят палубную версию вертолета Ка-226Т на Aero India - 2019

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представит палубную версию легкого вертолета Ка-226Т на международной выставке Aero India - 2019, которая пройдет с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Ключевым экспонатом на стенде холдинга в этом году станет модель легкого вертолета Ка-226Т палубного базирования. Морская версия Ка-226Т отличается наличием системы складывания лопастей несущего винта. Кроме того, вертолет оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды", - сообщили в холдинге.

Отмечается, что благодаря небольшим габаритам машина способна размещаться на кораблях и судах малого водоизмещения. Назначение корабельной версии вертолета - решение поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

Также планируется локализовать производство вертолетов Ка-226Т на территории страны. "Индия, безусловно, является нашим стратегическим партнером, и на этом авиасалоне мы продолжим обсуждение по одному из наших ключевых проектов - локализации производства Ка-226Т в этой стране… Эта машина может стать логичным продолжением того сотрудничества, которое мы выстраиваем в рамках программы Make in India", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Андрея Богинского.

Холдинг также представит модели вертолетов Ансат и Ми-171А2 и проведет серию переговоров о перспективах поставок этих вертолетов. В настоящее время завершает работу по валидации сертификата этого типа. Первый вертолет Ми-171А2 будет передан индийскому заказчику в этом году. Кроме того, холдинг представит модель новейшего гражданского вертолета Ми-38.

В пресс-службе отметили, что "Вертолеты России" также стремятся к выстраиванию партнерства с заказчиками на новых принципах, стратегические отношения с эксплуатантом предлагается закреплять долгосрочными соглашениями на бестендерной основе и перейти на формат работы по контракту "жизненного цикла".