Кудрин предупредил о новых шоках в российской экономике при введении новых санкций США

"Те санкции, которые уже введены, они экономикой поглощены, к этому наши предприятия приспособились. К сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность в новой адаптации. И они могут быть жестче, чем сейчас", - сказал Кудрин.

Он отметил, что у России есть потери от санкций и они продолжаются. "К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроения инвесторов. Влияние не острое, не шоковое, но мы не добираем инвестиций и экономический рост. Те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых их сложнее достигать", - добавил глава СП.

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, компания "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес.