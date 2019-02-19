ФРИИ меняет инвестиционную модель и сфокусируется на развитии своего портфеля IT-проектов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) меняет свою инвестиционную модель: фонд завершает фазу активного инвестирования и сфокусируется на развитии созданного за пять лет работы портфеля IT-стартапов. Как говорится в сообщении фонда, инвестировать в новые IT-проекты на ранних стадиях ФРИИ будет из средств, полученных от продажи нынешних проектов институциональным и стратегическим инвесторам.

"Часть направлений деятельности ФРИИ будет оптимизирована: фонд приостановит образовательные программы с вузами и школами, а также сократит работу по поддержке стартапов в ряде регионов. При этом ФРИИ продолжит заниматься законотворческой деятельностью: в частности, сейчас эксперты фонда участвуют в подготовке изменений в закон "Об информации", которые обеспечат свободу обращения данных на рынке", - уточняется в сообщении.

Согласно планам, в течение 2019 года ФРИИ планирует проинвестировать до 40 новых компаний на стадии pre-seed (пред-посевная). Сейчас в портфеле фонда более 350 действующих IT-стартапов. Суммарная капитализация проинвестированных компаний превышает 20 млрд рублей. При этом стоимость принадлежащих ФРИИ долей в проектах сейчас составляет 5,5 млрд рублей. К концу 2019 года общая стоимость долей фонда в проектах, как ожидается, должна вырасти до 8,2 млрд рублей, а суммарная капитализация проинвестированных компаний должна составить 30 млрд рублей, уточняется в сообщении.

"Фонд бесконечного цикла"

Новая модель работы, на которую переходит ФРИИ, называется evergreen ("фонд бесконечного цикла"). "Мы "подсушиваемся" и смещаем фокус на развитие сформированного за пять лет качественного портфеля IT-проектов. Его "прокачка" позволит вести деятельности ФРИИ максимально длительный период времени", - объяснили ТАСС в фонде. При этом во ФРИИ уточнили, что по-прежнему рассматривают новые источники финансирования.

Сокращения в результате изменения модели работы фонда коснутся лишь той деятельности, которая непосредственным образом не влияет на развитие стартапов в портфеле, рассказали в ФРИИ. Хотя фонд сократит поддержку стартапов в ряде регионов, при этом в ключевых городах (например, в Санкт-Петербурге) работа будет продолжена, добавили в фонде.

"При этом деятельность ООО "Акселератор", дочерней структуры фонда, остается почти в полном объеме - работа с корпорациями, образовательные курсы для специалистов, программы акселерации для стартапов. Более того, часть этой деятельности будет расширена", - пояснили во ФРИИ.

В связи с изменениями в модели работы фонда также произойдет уменьшение числа сотрудников. "Во ФРИИ и дочерних структурах работают более 150 сотрудников. Сокращение нескольких направлений и "ужимание" непрофильных для развития портфеля подразделений - это порядка 35 человек", - отметили во ФРИИ.