Кабмин определил добывающие компании, информация о которых попадет в систему ГИС ТЭК

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство утвердило перечень характеристик компаний, добывающих и перерабатывающих энергоресурсы, информация о деятельности которых будет появляться в государственной информационной системе (ГИС) ТЭК. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, к субъектам системы ГИС ТЭК будут отнесены компании, добывающие не менее 0,5 тыс. т нефти и 1 млн куб. м попутного газа или не менее 1 млн куб. м природного газа и не менее 1 тыс. т газового конденсата в год. Объем капвложений такой компании не должен быть менее 10 млн рублей.

Данные о деятельности производителей СПГ появятся в системе, если проектный объем их производства составит не менее 1 тыс. т СПГ в год, а объем капвложений на строительство объекта составит не менее 10 млн рублей. Субъектами системы также станут нефтеперерабатывающие компании с проектной мощностью от 1 тыс. т нефти или газового конденсата в год. В тексте постановления указываются также схожие характеристики по компаниям, которые заняты хранением и транспортировкой углеводородного сырья и продукции из него.

Задача по созданию единой ГИС ТЭК была поставлена в 2009 году. В ноябре 2011 года был принят и одобрен закон "О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса". Тогда стоимость создания ГИС оценивалась в 8-9 млрд рублей. Основные работы по созданию и внедрению ГИС ТЭК реализуются на базе ФГБУ "Российское энергетическое агентство" при Минэнерго в соответствии с выделенной из средств федерального бюджета субсидией.

Как сообщалось ранее, задачами ГИС ТЭК являются сбор, обработка информации о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение, а также подготовка аналитической информации о состоянии и прогнозе развития ТЭК.

Субъектами ГИС ТЭК, которые вносят туда информацию, признаются федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти регионов и местного самоуправления, юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся деятельностью по добыче, производству, переработке, распределению, транспортировке и поставкам энергоресурсов, а также юрлица и ИП, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктур оптового рынка электроэнергии. Субъектами ГИС также будут являться организаторы торговли нефтью, нефтепродуктами, природным газом, углем и ценными бумагами и юрлица - потребители энергоресурсов.