Кудрин предложил провести работу по изучению наиболее объективных методик оценки ВВП

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает провести работу по изучению наиболее объективных методик оценки роста ВВП. Об этом он сообщил журналистам.

"Мой прогноз был 1,5% (по росту ВВП за 2018 год - прим. ТАСС) и я долго придерживался его. Центральный банк говорит, что он ближе к 1,7% ВВП, эксперты спорят по поводу того досчета, который сделал Росстат. Мне до конца трудно оценить, у меня нет первичных данных. Но, действительно, надо исходить из того, что этот рост [ВВП], как минимум, не стабилен. В части изучения методик, нужно потратить еще немного времени, чтобы понять, какие методики все это делают объективно", - сказал Кудрин.

Ранее Росстат опубликовал данные о росте экономики РФ на 2,3% за 2018 год. Аналитики Центрального банка в своем докладе указали на то, что рост ВВП находится в диапазоне от 1,7% до 2,3%.