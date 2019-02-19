Глава "Промсвязьбанка" заявил о минимизации рисков из-за возможных санкций США

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство "Промсвязьбанка" минимизировало риски возможных последствий из-за ужесточения санкций со стороны США. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель финансовой организации Петр Фрадков.

"Санкции из ада": что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

"Мы постарались максимально минимизировать все риски, и в случае реализации даже самого жесткого санкционного сценария наши клиенты не испытают каких-либо неудобств в обслуживании", - сказал он.

Фрадков отметил, что в банке рассматривают все варианты и готовы к любому развитию событий.

Группа законодателей США 12 февраля представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре 2018 года.