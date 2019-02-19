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Ситуация с ценами на бензин в России

На Санкт-Петербургской бирже выросли цены на бензин

Стоимость зимнего дизтоплива при этом снизилась

ТАСС, 19 февраля. Стоимость бензина Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) 19 февраля выросла на 2,3% по сравнению с показателем 18 февраля, до 45,617 тыс. рублей за 1 т, следует из материалов биржи.

Цена Аи-92 стала выше на 2,17% и составила 43,451 тыс. рублей за 1 т.

Стоимость зимнего дизтоплива снизилась на 1,1%, до 47,221 тыс. рублей, а межсезонного - на 0,63%, до 47,287 тыс. рублей за 1 т. Цена на мазут в ходе торгов выросла на 3,88%, до 19,844 тыс. рублей за 1 т.

Объемы торгов в секции нефтепродуктов увеличились на 5,29%, до 91,219 тыс. т, а в денежном выражении - на 7,87%, до 3,83 млрд рублей.

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РоссияСитуация с ценами на бензин в России
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