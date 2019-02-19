Здание бывшей чулочной фабрики "Красное знамя" в Петербурге продается за 176 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Здание бывшей чулочной фабрики "Красное знамя" в Петербурге выставлено на продажу за 176,4 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов).

"Продается здание бывшей чулочной фабрики "Красное знамя" под бизнес-центр. Начальная цена лота - 176,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание площадью 9,5 тыс. кв. м принадлежит ликвидируемому коммерческому банку "Инвест- Экобанк". Как отмечают в РАД, здание является частью комплекса построек чулочно-трикотажной фабрики "В. П. Керстен" (позднее переименована в трикотажно-чулочную фабрику "Красное Знамя") и является объектом культурного наследия. На сегодняшний день большая часть построек бывшей фабрики отреставрирована. Здесь работает несколько бизнес-центров, а также магазин навигационных и геодезических систем.

Фабрика была основана в 1885 году купцом Иваном Осиповичем Натусом, позднее фабрику приобрел немец Фридрих-Вильгельм (Василий Петрович) Керстен. В советское время фабрика была переименована в трикотажно-чулочную фабрику "Красное Знамя". В военные годы завод был законсервирован, а в механическом цеху наладили выпуск боеприпасов. В советское время "Красное знамя" входило в тройку крупнейших предприятий легкой промышленности страны.