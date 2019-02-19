Coca-Cola в 2018 году увеличила продажи напитков в России на 4,4%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Компания Coca-Cola в 2018 году по сравнению с предыдущим увеличила продажи в России на 4,4%, до 2 млрд л. Об этом говорится в сообщении компании.

Основным драйвером увеличения продаж стал рост категории газированных напитков на 6,4% за счет брендов Coca-Cola и Fanta (на 11% по сравнению с 2017 годом).

Кроме того, объем продаж энергетических напитков в России, произведенных Coca-Cola, в 2018 году вырос на 35,7% благодаря положительной динамике реализации напитков Burn и Monster.

"Coca-Cola HBC Россия показала хорошие результаты по итогам 2018 года, которые в целом соответствовали нашим ожиданиям. В первые два квартала рост продаж подкреплялся благоприятными погодными условиями и маркетинговой активностью в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018", - прокомментировал генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александр Ружевич, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметили в компании, чистая прибыль Coca-Cola HBC в мире по итогам 2018 года выросла на 5%, до €447,4 млн, а базовая прибыль в расчете на акцию составила €1,216 против €1,168 в 2017 году. Операционная прибыль в рассматриваемом периоде увеличилась на 8,4%, до €639,4 млн. Общий объем продаж составил 12,45 млрд л (+4%), а чистая выручка - €6,657 млрд (+2,1%).

Coca-Cola HBC - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть системы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает 595 млн человек. В России компании принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Компания производит и предлагает в России напитки под брендами Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Sprite, Fanta, Powerade, BonAqua, Smartwater, Schweppes, холодный чай Fuzetea энергетические напитки Burn и Black Monster, соковую продукцию под брендами "Добрый", Rich, "Моя Семья", Pulpy и Innocent.