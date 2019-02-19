Суд в Белгороде оставил без движения до 11 марта иск Сбербанка о банкротстве дилера Nissan

ТАСС, 19 февраля. Арбитражный суд Белгородской области оставил иск Сбербанка о банкротстве официального дилера Nissan - компании "Дженсер-Белгород" из-за долга в 6,1 млрд руб. без движения до 11 марта, сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Арбитражный суд определил оставить без движения заявление ПАО "Сбербанк России". Предложить в срок до 15 марта 2019 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения", - говорится в определении.

Согласно материалам суда, заявление банка было оставлено без движения в связи с тем, что оно было составлено с нарушением требований законодательства о банкротстве и арбитражного процессуального законодательства. В частности, заявителю указали на необходимость представить приложенные к заявлению документы в подлиннике, а также внести на депозит арбитражного суда 180 тыс. руб. на финансирование расходов по делу о банкротстве.

Сбербанк подал в арбитражный суд Белгородской области иск о банкротстве компании "Дженсер-Белгород" 8 февраля 2019 года. Заинтересованными лицами в судебном процессе заявлено управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, а также региональные управления Росреестра и Федеральной налоговой службы.

Дилерский центр "Дженсер-Белгород" является официальным дилером Nissan, работает в Белгороде с мая 2008 года.