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Минфин 20 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ трех выпусков

Объем планируемых к размещению облигаций не уточнили

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов проведет 20 февраля аукционы по доразмещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) и размещению одного выпуска, говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, а также ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 с погашением 20 июля 2028 года. Объем планируемых к размещению облигаций в Минфине не уточнили.

Кроме того, будет предложен выпуск ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом 52002 с погашением 2 февраля 2028 года объемом 5,169 млрд рублей.

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