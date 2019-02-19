Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию на мировых рынках углеводородов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подтвердили готовность и впредь продолжать координацию действий на мировых рынках углеводородов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии, во время которого были "рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества". "С обеих сторон дана высокая оценка достигнутому высокому уровню взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей", - отметили в Кремле. При этом в пресс-службе российского лидера подчеркнули, что "при обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией".

Кроме того, был обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях, добавили в Кремле. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует посетить Саудовскую Аравию, но говорить о конкретных сроках пока рано.

В декабре 2018 года Путин обсуждал ситуацию на рынке нефти с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Ушаков тогда отмечал в беседе с журналистами, что "эффективная совместная работа РФ и Саудовской Аравии в формате "ОПЕК+" внесла решающий вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов".

ОПЕК и другие страны - производители нефти, не входящие в картель, в декабре 2018 года договорились сократить добычу на 1,2 млн барр./сут. от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. барр./сут. - до 25,94 млн барр./сут. Десять стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс. барр./сут. - до 17,937 млн барр./сут. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. барр./сут. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.