Законопроект о сохранении индексации пенсий для занятых в НКО внесут в парламент весной

КИСЛОВОДСК, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности весной внесет законопроект о сохранении индексации пенсии для пенсионеров, работающих в некоммерческих организациях (НКО) на безвозмездной основе, сообщил во вторник ТАСС глава комитета Андрей Кутепов.

"Мы разрабатываем инициативу, чтобы пенсионеры, работающие в НКО, не теряли индексацию пенсии и могли спокойно трудиться на благо общества… В весеннюю сессию мы намерены внести этот законопроект", - сказал он.

Кутепов пояснил, что с таким предложением в комитет обратились представители регионов. "В волонтерских и общественных организациях зачастую выступают руководителями, активными сотрудниками пенсионеры, волонтеры "серебряного" возраста. Но они приходят по договору, обязаны подавать декларацию о доходах, и получается, что они лишаются права на индексацию своей пенсии, хотя работают на безвозмездной основе", - рассказал он.

С 1 января 2019 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%. Индексация проведена выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась 32 млн неработающих пенсионеров. Страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на 1 тыс. рублей в месяц у большей части пенсионеров. Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются, однако при выходе на пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент прекращения работы.

По данным Пенсионного фонда России, численность граждан, которые получают пенсию по старости, составляет на 1 октября 2018 года 40 млн, из них работающих пенсионеров - 9,25 млн человек.