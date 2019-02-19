На Украине 44 горняка отказались выходить из шахты и требуют погасить долги по зарплате

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Сорок четыре горняка шахты 1/3 "Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву части Донецкой области отказались подниматься на поверхность и требуют погасить задолженность по заработной плате. Об этом сообщил во вторник глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

"К семи горнякам шахты 1/3 "Новогродовская", протестующим под землей, сегодня в первую смену присоединился еще один шахтер, а за ним еще 36 его товарищей, то есть всего под землей сейчас протестуют 44 человека", - написал он в Facebook.

По словам Волынца, требования шахтеров остаются неизменными - "погасить задолженность по заработной плате, которая им не выплачивается уже три месяца". В целом на предприятии, уточнил он, задолженность составляет около 250 млн гривен (около $92 млн), также есть отдельные случаи невыплаты зарплаты за 2016 и 2017 годы.

Горняки шахты "1/3 Новогродовская" уже протестовали в начале февраля с такими же требованиями, однако государство все еще не погасило растущую задолженность.

Украинские шахтеры государственных предприятий разных регионов страны систематически устраивают акции протеста в связи с долгами по зарплате. Ранее Волынец сообщал, что всего государство задолжало горнякам 697 млн гривен (около $25 млн). 10 января генеральный секретарь Глобального Союза IndustriALL - международной федерации профсоюзов - Вальтер Санчес обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием немедленно удовлетворить законные требования работников государственных шахт по невыплаченной заработной плате и вопросам охраны здоровья и безопасности.