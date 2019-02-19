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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

В банке "Восточный" заявили, что не наблюдают оттока вкладчиков

Кроме того, в банке подчеркнули, что все обязательства кредитная организация выполняет бесперебойно

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Банк "Восточный" не наблюдает оттока вкладчиков после возбуждения уголовного дела о хищении у банка 2,5 млрд рублей, основным фигурантом в котором стал основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

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Все обязательства кредитная организация выполняет бесперебойно, сообщили ТАСС в банке.

"Мы не наблюдаем оттока вкладчиков. Банк работает в штатном режиме, развивая свой бизнес. Банк бесперебойно исполняет свои обязательства, так что поводов для беспокойства за банк "Восточный" нет", - сказали в банке.

Основателя Baring Vostok Майкла Калви подозревают в совершении преступлений, подпадающих под ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. 

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РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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