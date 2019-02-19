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Мэй разочарована решением Honda закрыть завод в Англии

Ранее концерн объявил о закрытии своего завода в городе Суиндон в 2021 году

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила разочарование решением автомобильного концерна Honda закрыть в 2021 году свой единственный на территории Евросоюза завод, расположенный в городе Суиндон. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы британского правительства.

"Она [Мэй] разговаривала с президентом Honda, чтобы выразить свое разочарование этим решением, которое является частью проводимой Honda глобальной реструктуризации при переключении курса на производство электрических автомобилей", - передает слова представителя Мэй агентство Reuters.

Предприятие Honda, действующее в Суиндоне на протяжении последних 30 лет, производит ежегодно около 160 тыс. автомобилей, в том числе модель Civic, 90% из них экспортируются на рынки Европы и США. Закрытие завода приведет к потере 3,5 тыс. рабочих мест.

Теги
ВеликобританияМэй, Тереза
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