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В Минтруде посчитали, насколько могут различаться зарплаты в рамках одного предприятия

В ведомстве сообщили, что разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами составляет 14,1 раза по России, причем, наибольший разрыв наблюдается в научной сфере

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минтруд РФ при оценке соотношения зарплат на предприятиях в различных сферах выявил, что, согласно статистике, разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного учреждения по России может составлять 14,1 раза. Об этом сообщила во вторник замглавы министерства Любовь Ельцова на круглом столе в Госдуме, посвященном оплате труда руководителей организаций.

По словам Ельцовой, соотношение средней зарплаты 10% работников с наибольшей и 10% работников с наименьшей оплатой труда с 2000 года снизилось вдвое. "В 2017 году, эта цифра последняя, которую мы знаем, [разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в рамках одного предприятия] составляет 14,1 раза по РФ <...> Мы не говорим, что у нас все идеально. Если говорить о международном опыте,... в Европе разрыв такого показателя - три-четыре раза", - сказала Ельцова.

Она добавила, что наибольший разрыв наблюдается в научной сфере. "Научная и техническая сферы - 19,5 [раза], 16... - финансовая сфера и страхование, торговля, ремонт автотранспорта, информация и связь. Это данные апреля 2017 года", - уточнила замминистра.

По ее словам, тема умеренной дифференциации зарплат находится на контроле Минтруда и Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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